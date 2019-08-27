Путин назвал сроки запуска газа по «Турецкому потоку»

Владимир Путин рассказал, что топливо начнет поступать в Турцию до конца 2019 года
Топливо по газопроводу «Турецкий поток» начнет идти в Турцию до конца этого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности „Турецкого потока“ за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — цитирует Путина «
Проект «Турецкий поток» предполагает 1100 км трубопровода, который сможет перекачивать 31,5 млрд кубометров в год из России в другие страны. Первая ветка будет предназначена для Турции, вторая — для европейских потребителей.