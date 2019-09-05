В Минпросвещения оценили идею Грефа «убить» школьные экзамены

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Пресс-конференция в ТАСС
Герман Греф считает, что выставление оценок негативно влияет на школьниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Отмена экзаменов в школах вряд ли возможна в ближайшем будущем. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Павел Зенькович на Восточном экономическом форуме.

«Мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, <…> что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», — приводит его слова News.ru. Зенькович подчеркнул, что базовые знания важны.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его личной целью является «убить» школьные экзамены. По его словам, выставление оценок делает из школьников «инвалидов», которые в будущем могут трудиться только в условиях предстоящей оценки. Заслуженные учителя России в разговоре с «URA.RU» ответили Грефу, что отмена экзаменов невозможна.

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