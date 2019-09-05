В Минпросвещения оценили идею Грефа «убить» школьные экзамены

Герман Греф считает, что выставление оценок негативно влияет на школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отмена экзаменов в школах вряд ли возможна в ближайшем будущем. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Павел Зенькович на Восточном экономическом форуме.

«Мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, <…> что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», — приводит его слова News.ru . Зенькович подчеркнул, что базовые знания важны.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его личной целью является «убить» школьные экзамены. По его словам, выставление оценок делает из школьников «инвалидов», которые в будущем могут трудиться только в условиях предстоящей оценки. Заслуженные учителя России в разговоре с «URA.RU» ответили Грефу, что отмена экзаменов невозможна.