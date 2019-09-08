В Грузии протестующие устроили потасовку с депутатом, выступающим за диалог с Россией

Возле здания грузинского парламента в Тбилиси митингующие окружили депутата от оппозиционного «Альянса патриотов Грузии» Эмраза Квициани, после чего между ним и протестующими произошла потасовка. Последние посчитали, что Квициани защищает в парламенте Грузии интересы России, выступая за диалог с Москвой.
В эти часы возле здания парламента идет митинг против нового состава правительства. Новый состав кабмина обсуждают депутаты. Когда Квициани вышел во двор здания представительного органа, в его адрес начали скандировать: «Предатель!» и «Раб России!» Депутат ударил нескольких журналистов, передает РИА «Новости».
Чтобы предотвратить драку, полицейские посадили Квициани в свою машину и увезли из центра Тбилиси.
Как писало «URA.RU», массовые протесты в Тбилиси начались в конце июня. Поводом для них послужил приезд в Грузию российской делегации из Госдумы для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Беспорядки начались после выступления депутата Сергея Гаврилова, который занял место спикера грузинского парламента в зале заседаний.
Одним из последствий протестов стала отставка премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Вместо него на пост главы правительства был выдвинут министр внутренних дел Георгий Гахария, участвовавший в разгоне летних демонстраций.