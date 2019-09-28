«Экстремальное» уничтожение автомата Калашникова показали на видео

Автомат пришел в негодность из-за слишком большой нагрузки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М. В ролике демонстрируется способность оружия выдерживать безостановочную стрельбу.

Для испытаний АК-74М было подготовлено 26 магазинов, каждый из которых вмещает 30 патронов. После 587 выстрелов cтвол АК-74М разорвало в районе оковки цевья. После стрельбы автомат был разобран для проверки деталей.

«Согласно требованиям Минобороны, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению», — цитирует заявление концерна телеканал 360.