В Киеве признались, что на восстановление Донбасса нет денег

Украинские власти ведут поиски спонсоров, чтобы восстановить мятежный регион Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что в бюджете нет денег на восстановление Донбасса. Как подчеркнул один из лидеров партии, депутат Верховной рады Давид Арахамия о финансировании региона можно будет говорить тогда, когда Украина получит контроль над территориями.

В интервью украинскому изданию «Левый берег» Арахамия предположил, что переговорочный процесс по Донбассу будет длинным. «Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать», — отметил депутат, его слова приводит РИА «Новости».

Политик предположил, что о конкретных суммах можно будет говорить тогда, когда Украина получит контроль над территориями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. «Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса — мама не горюй», — сделал вывод Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей страны принять участие в восстановлении Донбасса.