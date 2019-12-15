Воровать данные клиентов банков мошенникам помогают сисадмины

В последнее время персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов Фото: unsplash.com

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами компании DeviceLock.

«На причастность сисадминов к кражам данных указывает выгрузка из систем управления доступом, присутствие в слитых таблицах служебных полей, а также наличие полной резервной копии с большим количеством строк», — пишет газета «Известия». Отмечается, что сейчас на этот вид хищения информации приходится два процента от общего числа краж данных пользователей. При этом объем похищенной информации через этот канал может достигать 25-30 процентов.

По мнению опрошенных изданием экспертов, ограничить утечки через сотрудников IT-служб можно, только повысив их лояльность. В любом другом случае персональные данные и даже денежные средства клиентов банков продолжат «утекать» в интернет, где станет легкой добычей для мошенников.

Ранее «URA.RU» писало о том, что только за 2019 год Сбербанк России зафиксировал сразу 2,5 миллиона жалоб на телефонное мошенничество, когда злоумышленники звонили клиентам от имени банка. Аналитики отмечают, что мошенники находят новые изощренные способы обхода защиты банков. Сейчас телефонное мошенничество выдавливает другие виды обмана клиентов — скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства — прим. ред.) и вредоносное ПО. Раньше мошенники получали данные клиентов, чтобы самостоятельно оформить денежный перевод. Сейчас же они используют для этого свою жертву. Из-за этого снижается эффективность банковских систем противодействия мошенничеству.