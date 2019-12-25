Козак назвал каплей в море 2,9 млрд долларов, которые Россия должна выплатить Украине

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ИННОПРОМ-2019. Первый день международной выставки. Екатеринбург, козак дмитрий, портрет
Дмитрий Козак заявил, что претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» были значительно большеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выплаты «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов являются «каплей в море» в сравнении с теми исками, от которых отказался Киев, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Те 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины», — заявил Козак в эфире телеканала «Россия 24». На данный момент, по мнению российского вице-премьера, между Москвой и Киевом достигнуты договоренности, которые удовлетворяют обе стороны, передает RT.

Ранее по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» компенсацию, после чего компании заключили контракт о транзите российского газа через Украину. Срок договора будет действовать пять лет. Стороны также урегулировали взаимные судебные претензии, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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