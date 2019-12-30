Критик Соседов осудил Пугачеву и Ротару за концерты

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что примадонне Алле Пугачевой больше нельзя выступать на сцене. Впрочем, по его мнению, от концертов также следует отказаться Софии Ротару и Николаю Носкову.
Музыкальный критик заявил в эфире телеканала НТВ, что престарелые артисты на сцене «вызывают у него жалость», так как показывают всю свою «немощь». «Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит. Какой она может дать концерт?», — цитирует Соседова РИА «Новости».
Критик считает, что артисты обязаны показываться себя только с лучшей стороны и не имеет права «выходить на сцену немощным».
Ранее Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея. Артистка заявила об этом на концерте в Минске. До этого народная артистка давала концерт 15 апреля в Кремле в день своего рождения. Стоимость билетов на шоу достигала сотен тысяч рублей.
София Ротару приезжала в Москву на неделю, чтобы сняться в новогодних программах и выступить на двух песенных фестивалях. В прошлом году она отказалась от концертов в России из-за военного положения на Украине.