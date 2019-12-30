Скворцова следит за реабилитацией мальчика, выжившего при взрыве дома в Магнитогорске

Вероника Скворцова также поддерживает контакт с мамой мальчика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова следит за тем, как выживший при обрушении дома в Магнитогорске Ваня Фокин проходит реабилитацию. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия-24».

«С мамочкой его мы держим постоянный контакт. Сейчас он бегает, он хорошо развивается, с ним все в порядке», — приводит слова министра ТАСС. Скворцова отметила, что подобные случаи дают надежду на то, что чудо может произойти в обычной жизни.

Взрыв газа в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря 2018. Под обломками оказалось 39 человек, включая 11-месячного Ваню Фокина. Он провел под завалами около 30 часов, пока до него не добрались спасатели, передает «Национальная служба новостей». За 2019 год мальчик прошел четыре курса реабилитации в Челябинской детской областной больнице. В феврале ребенок смог вернуться в Магнитогорск. В интернете появилось видео, как мальчик ходит.