Казахстан приостановил работу авиаперевозчика, чей самолет разбился под Алма-Атой

Казахстанская компания Bek Air, чей самолет разбился под Алма-Атой, приостановила свою работу. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Пока неизвестно, на какой срок работа перевозчика приостановлена. «Проверка авиаперевозчика завершится, когда для этого будут необходимые основания», — приводит слова Скляра РБК. Вице-премьер подчеркнул, что приобретать билеты на рейсы этой компании рискованно.
В конце 2019 года лайнер авиакомпании Bek Air разбился при взлете. Он потерял высоту и протаранил бетонный забор на земле, после чего врезался в двухэтажное строение, пишет «Национальная служба новостей». Рейсом Алма-Аты—Нурсултан летели 98 человек, включая членов экипажа. Погибли 12 человек, 49 пострадали. Впоследствии аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию катастрофы.