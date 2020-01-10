Казахстан приостановил работу авиаперевозчика, чей самолет разбился под Алма-Атой

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Аэропорт
Работа Bek Air приостановлена на неопределенный срокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Казахстанская компания Bek Air, чей самолет разбился под Алма-Атой, приостановила свою работу. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Пока неизвестно, на какой срок работа перевозчика приостановлена. «Проверка авиаперевозчика завершится, когда для этого будут необходимые основания», — приводит слова Скляра РБК. Вице-премьер подчеркнул, что приобретать билеты на рейсы этой компании рискованно.

В конце 2019 года лайнер авиакомпании Bek Air разбился при взлете. Он потерял высоту и протаранил бетонный забор на земле, после чего врезался в двухэтажное строение, пишет «Национальная служба новостей». Рейсом Алма-Аты—Нурсултан летели 98 человек, включая членов экипажа. Погибли 12 человек, 49 пострадали. Впоследствии аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию катастрофы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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