Инсайд: самый медийный генерал Урала пошел на повышение в Москву

Генерал-майор Александр Яренко ушел на повышение в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления кадров Центрального военного округа генерал-майор Александр Яренко ушел на повышение в Минобороны РФ. Там он займется комплектованием контрактников — рядового состава, сержантов и прапорщиков, сообщил «URA.RU» осведомленный источник.

«Яренко ушел на должность начальника одного из подразделений Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны, она генерал-майорская, но формально это повышение. Вместо него в округ пришел полковник Алексей Баев», — пояснил собеседник агентства.

Яренко в ЦВО также занимался призывом. Считается одним из самых медийных генералов округа, часто давал интервью и выступал на пресс-конференциях, посвященных призыву. По данным источника «URA.RU», в Москве, где Яренко начнет работать с понедельника, он возглавит управление по набору контрактников.

В военном округе «URA.RU» подтвердили данную информацию, уточнив, что указ президента РФ состоялся.