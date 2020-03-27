В оперативном штабе рассказали о третьей погибшей россиянке с коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Погибшая женщина помимо коронавируса страдала хроническими заболеваниями (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве скончалась женщина с коронавирусом. Это уже третий летальный случай среди инфицированных COVID-19 в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«У пациентки 70 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония», — сообщили в штабе «Интерфаксу». Отмечается, что женщина страдала сахарным диабетом, имела терминальную почечную недостаточность и другие заболевания. По данным издания, она не обращалась в больницу и занималась самолечением в течение пяти дней.

Ранее в Москве скончались двое пациентов с COVID-19. Им было 73 года и 88 лет. Оба страдали хроническими заболеваниями, передает телеканал 360.

Ранее оперативный штаб коронавирусу сообщил о росте числа заболевших в России. За сутки число зараженных в стране выросло до 1036 человек. За день из больниц выписали семь пациентов. Всего выздоровели 45 россиян. В мире от коронавируса скончались более 24 тысяч человек, всего инфицированы 540 тысяч, выздоровели более 124 тысяч человек.

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