В Нидерландах опровергли одну из версий крушения MH17

Версию, что упавший в 2014 году малазийский Boeing сбил военный самолет, нужно исключить. Об этом на слушаниях заявил прокурор из Нидерландов Вард Фердинандуссе.
«Прокуратура считает, что атака с воздуха не могла привести к крушению MH-17. Данные первичных радаров не зафиксировали наличие других самолетов в воздушном пространстве в момент крушения», — приводит ТАСС слова прокурора. Правоохранители заявили, что подтвердить эту версию крушения оказались неспособны практически все их источники.
При этом Украина не предоставила следствию сведения с первичных радаров самолета. В Донецке радары на борту лайнера выключили.
Авиакатастрофа в небе над Донбассом, произошедшая 17 июля 2014 года, унесла жизни всех 298 пассажиров рейса Амстердам — Куала-Лумпур «Малайзийских авиалиний», в том числе членов экипажа. Среди погибших — большинство граждан европейских государств и Юго-Восточной Азии. В произошедшем были обвинены сепаратисты, которых, по мнению ряда лидеров западных стран, поддерживает Россия.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.