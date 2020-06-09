В Нидерландах опровергли одну из версий крушения MH17

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Аэропорт. Курган, навигация, радар
Данные радаров не зафиксировали других самолетов в воздушном пространстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Версию, что упавший в 2014 году малазийский Boeing сбил военный самолет, нужно исключить. Об этом на слушаниях заявил прокурор из Нидерландов Вард Фердинандуссе.

«Прокуратура считает, что атака с воздуха не могла привести к крушению MH-17. Данные первичных радаров не зафиксировали наличие других самолетов в воздушном пространстве в момент крушения», — приводит ТАСС слова прокурора. Правоохранители заявили, что подтвердить эту версию крушения оказались неспособны практически все их источники.

При этом Украина не предоставила следствию сведения с первичных радаров самолета. В Донецке радары на борту лайнера выключили.

Авиакатастрофа в небе над Донбассом, произошедшая 17 июля 2014 года, унесла жизни всех 298 пассажиров рейса Амстердам — Куала-Лумпур «Малайзийских авиалиний», в том числе членов экипажа. Среди погибших — большинство граждан европейских государств и Юго-Восточной Азии. В произошедшем были обвинены сепаратисты, которых, по мнению ряда лидеров западных стран, поддерживает Россия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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