Цены на аренду недвижимости будут меняться вслед за экономикой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рост цен на аренду жилья в России остановила пандемия коронавируса, а в дальнейшем ситуация на этом рынке будет зависеть от восстановления экономики. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«До начала самоизоляции все тенденции были такие, что цены будут расти. Из-за коронавируса цены „присели“. Но тенденция к росту была, и если потери в экономике не ухудшатся, то они восстановятся довольно быстро. По ощущениям, нельзя сказать, что в экономике были такие сильные потери, из-за которых люди массово будут отказывать от аренды из-за того, что у них нет денег. Все довольно быстро восстановится», — заявил URA.RU Барсуков.

Предотвратить рост цен на аренду квартир, в свою очередь, может застой в российской экономике или ее дальнейшее ухудшение, предупредил Барсуков. «Если мы в экономике увидим серьезные проблемы, то цены останутся на том же уровне, так как они уже сбалансировались. А если эти проблемы еще усугубятся, то цены еще упадут вниз», — отметил эксперт.

Из-за нестабильного положения в экономике России и неуверенности в завтрашнем дне у россиян отсутствует единая стратегия поведения на рынке недвижимости, рассказал Барсуков. «Никто не знает, что будет дальше происходить. Кто-то считает, что цены падать будут, кто-то думает, что расти. Разноплановые мнения у людей, и говорить, что есть какая-то сформированная позиция, нельзя. Мы находимся в зоне неопределенности, вот когда выйдем из нее — тогда сможем делать какие-то выводы», — заключил он.

Ранее стало известно, что за время периода самоизоляции больше половины россиян, живущих на съемных квартирах, не смогли получить скидку на оплату жилья. Хозяева метров шли на встречу жильцам только в 23% случаев, передает телеканал 360.

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