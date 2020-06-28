Новости кризиса 28 июня: медикам продлили президентские выплаты, а Россию ждут очередные санкции

Медработникам сохранили президентские выплаты до конца лета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Августовские фьючерсы на нефть продолжают терять в цене на фоне прогнозируемой второй волны коронавируса. Инвесторы опасаются возобновления ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших и связанных с этим рисков для восстановления цен на черное золото. К моменту закрытия торгов тихоокеанская нефть марки Brent потеряла в цене 0,78% и торгуется за 40,73 доллара за баррель, техасская нефть WTI — за 38,20 доллара за бочку (-1,34%).

На колебаниях фьючерсов WTI и Brent в выигрыше оказалась российская нефть Urals, достигшая рекордной с 1994 года премии к другим маркам (2,35 доллара за баррель). При этом в абсолютном выражении баррель Urals подорожал до 43,25 доллара. Поддержку российской марке оказала информация о сокращении добычи и отгрузки в рамках соглашений ОПЕК+.

Пошатнувшиеся цены на нефть не только негативно отразились на курсе рубля, но также повлияли на прогнозы аналитиков . Доллар укрепился на отметке 69,78 рубля (+64 копейки), евро — 78,22 (+65 копеек). Предстоящая неделя не сулит российской валюте перемен. Негативная динамика цен на нефть сохранится, а, следовательно, отрицательно скажется на курсе рубля.

Ситуация в России

В Госдуме предложили увеличить доплату к пособию по безработице на каждого ребенка с трех до пяти тысяч рублей и рассмотреть возможность выплачивать ее на постоянной основе. Также россиянам повторно выплатят по 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Для получения дотаций с родителей не требуется оформление новых заявлений — деньги переведут на те же счета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам до конца лета. Исходя из опубликованного на сайте правительства документа, врачи получат по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал — по 50 тысяч рублей, столько же — врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых могут рассчитывать на 25 тысяч рублей.

Государство увеличит трансферт Пенсионному фонду на триллион рублей — на поддержку будет выделено более 20% всех расходов федерального бюджета страны. На корректировки бюджета ПФР повлияли антикризисные решения правительства о господдержке бизнеса, в частности снижение тарифа страховых взносов до 15%, из-за которого, по прогнозам, фонд недополучит около 387 миллиардов.

Ситуация в мире

России грозят очередные санкции со стороны США после появившейся в The New York Times статьи о якобы предложенном Москвой вознаграждении талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал действия России грубейшим нарушением международного права и призвал президента Дональда Трампа ввести санкции и не приглашать российскую делегацию на предстоящий саммит G7.

Другой пакет американских санкций, косвенно касающихся и России, — в отношении проекта «Северный поток-2» — напротив, был пересмотрен и существенно смягчен . Из первоначальной редакции убраны ограничения в отношении подрядчиков, оказывающих услуги по тестированию и сертификации проектируемого газопровода.

Еврокомиссия согласовала список стран , граждан которых будут пускать на территорию Европы с 1 июля. Ими стали Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Перечень государств будет обновляться каждые две недели исходя из эпидемиологической ситуации.

Прогнозы и мнения экспертов

Категоричная позиция Минтруда в отношении увеличения до 18 лет возраста детей, которым положены президентские выплаты, будет иметь негативные последствия, заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин. Депутат считает, что предложенная министерством альтернатива выплатам в виде снижения трудового возраста до 16 лет приведет к падению у подростков интереса к учебе.

В случае наступления второй волны эпидемии коронавируса россияне могут рассчитывать на повторные президентские выплаты, уверен финансовый аналитик Виталий Калугин. По его словам, несмотря на «дыру в бюджете», образовавшуюся в результате экономического кризиса, денег у государства на поддержку пострадавших от пандемии россиян хватит еще на полтора года.

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