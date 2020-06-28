Новости кризиса 28 июня: медикам продлили президентские выплаты, а Россию ждут очередные санкции

Августовские фьючерсы на нефть продолжают терять в цене на фоне прогнозируемой второй волны коронавируса. Инвесторы опасаются возобновления ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших и связанных с этим рисков для восстановления цен на черное золото. К моменту закрытия торгов тихоокеанская нефть марки Brent потеряла в цене 0,78% и торгуется за 40,73 доллара за баррель, техасская нефть WTI — за 38,20 доллара за бочку (-1,34%).
На колебаниях фьючерсов WTI и Brent в выигрыше оказалась российская нефть Urals, достигшая рекордной с 1994 года
Пошатнувшиеся цены на нефть не только негативно отразились на курсе рубля, но также повлияли на
Ситуация в России
В Госдуме предложили увеличить доплату к пособию по безработице на каждого ребенка с трех до пяти тысяч рублей и рассмотреть возможность выплачивать ее на постоянной основе. Также россиянам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
Государство увеличит трансферт Пенсионному фонду на триллион рублей — на поддержку будет выделено более
Ситуация в мире
России грозят очередные санкции со стороны США после появившейся в The New York Times статьи о якобы предложенном Москвой вознаграждении талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал действия России грубейшим нарушением международного права и призвал президента Дональда Трампа ввести санкции и не приглашать российскую делегацию на предстоящий саммит G7.
Другой пакет американских санкций, косвенно касающихся и России, — в отношении проекта «Северный поток-2» — напротив, был
Еврокомиссия согласовала
Прогнозы и мнения экспертов
Категоричная позиция Минтруда в отношении увеличения до 18 лет возраста детей, которым положены президентские выплаты, будет иметь негативные последствия, заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин. Депутат считает, что предложенная министерством альтернатива выплатам в виде снижения трудового возраста до 16 лет приведет к падению у подростков интереса к учебе.
В случае наступления второй волны эпидемии коронавируса россияне могут рассчитывать на повторные президентские выплаты, уверен финансовый аналитик Виталий Калугин. По его словам, несмотря на «дыру в бюджете», образовавшуюся в результате экономического кризиса, денег у государства на поддержку пострадавших от пандемии россиян хватит еще на полтора года.
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