Алексей Кудрин назвал застойной ситуацию в российской экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономисты прогнозируют движение цен на нефть в коридоре 40-44% за баррель. Однако тенденция может измениться из-за новой волны коронавируса или ввода новых санкций против России. Такой прогноз сделал эксперт по инвестициям Ян Марчинcкий. В субботу стоимость эталонной марки Brent выросла на 2,24% и составила 43,32 доллара за баррель, американская WTI опустилась до 39,41 доллара за баррель (-1,44%).

Центральный банк России установил курс доллара на уровне 70,72 рубля (-0,19). Курс евро также опустился и укрепился на уровне 79,88 рублей (-0,12).

Ситуация в России

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что экономика России находится в застое, поскольку шагов по ее развитию не предпринимается. По прогнозам, в этом году средний темп роста экономики за последнее десятилетие составит всего 1%.

В России увеличилось число просрочек за ипотеку. Главными причинами неоплаты жилищного кредита называют снижение доходов и введение ограничительных мер, из-за которых заемщики не могли посетить банк.

Россиян освободили от затрат на приборы учета электроэнергии. Теперь их обязаны нести гарантирующие поставщики электричества. Выбирать, какие счетчики ставить в жилых домах, компании будут совместно с региональными властями. По прогнозам Минэнерго, на установке приборов учета потребители сэкономят от 5 до 20 тысяч рублей.

Граждан, чей трудовой стаж начался во времена СССР, могут рассчитывать на надбавки к пенсиям. Расчетный пенсионный капитал будет увеличен на 10% при определении размера пенсионных выплат. Кроме того, по 1% прибавляется за каждый полный год общего трудового стажа, наработанного до 1 января 1991-го.

Аналитики выяснили, что в период пандемии коронавируса популярность обрели антикризисные менеджеры, курьеры, водители, удаленные менеджеры и операторы call-центра. Некоторым россиянам на самоизоляции удалось монетизировать свое хобби.

Что происходит в мире

Пандемия коронавируса угрожает разорвать еврозону. Экономики Италии, Франции и Испании рушатся на 10-11%, в Дании, Польши, Швеции или Германии — на 4-6%. Теперь странам ЕС нужно в экстренно согласовать план восстановления экономики для подкрепления доверия к национальным экономикам.

Прогнозы экспертов

Россияне должны начать зарабатывать и инвестировать, чтобы выйти их экономического кризиса. Таким мнением поделился финансовый аналитик Виталий Калугин. Также поддержать экономику можно, заняв несколько триллионов рублей Фонда национального благосостояния, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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