Уральские медники начали зарабатывать на забастовках в Чили

Стоимость цветного метала уже превысила показатели до старта пандемии коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость меди на мировом рынке превысила показатели до старта пандемии коронавируса. Поводом для сильнейшего роста цен стали забастовки в Чили. От них выиграют и медные производственные компании Урала. Таким прогнозом с URA.RU поделился финансовый аналитик, адвокат Дмитрий Земеров.

«Рост котировок обусловлен забастовками в Чили. Поскольку эта страна является крупнейшим мировым производителем меди, данный факт существенно ограничивает предложение металла, что подталкивает его стоимость вверх. Ситуация стабилизируется в этой стране, и котировки снизятся на несколько процентов. Для УГМК и РМК это означает увеличение прибыли в третьем квартале 2020 года», — уточнил он.

По его словам, прибыль медных холдингов может возрасти на 20% по сравнению со II кварталом. При этом для отечественных производителей меди остается важным внутренний рынок, который пока что недостаточно активен с точки зрения спроса.

Получить оперативный комментарий в пресс-службах РМК и УГМК не удалось. Туда были отправлены запросы.

Согласно данным Лондонской биржи металлов (LME), с начала года в связи пандемией коронавируса и вызванного ею экономического кризиса котировки меди опустились с 6 292 доллара за тонну (13 января) до минимального с 2016 года показателя в 4 603 доллара за тонну (23 марта). Это было связано с остановкой производств по всему миру. Оттолкнувшись от этого уровня цены начали восстанавливаться. На 13 июля медь торгуется по 6 583 доллара за тонну. Максимальная цена на медь была зафиксирована 8 июня 2018 года — 7 275 долларов за тонну.

На шахте Zaldivar в Чили, принадлежащей Antofagasta Minerals, работники проголосовали за проведение забастовки. В связи с этим инвесторы опасаются перебоя в поставках, что поддерживает стоимость меди.