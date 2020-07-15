Новости кризиса 15 июля: в России повысят цены на газ, власти заявили, что в стране мало нищих

В ближайшем будущем для россиян и промышленности проиндексируют цены на газ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое остановило падение цен на сырье, в июне было выполнено на 107%. За май эта цифра была ровно на 20 пунктов ниже. На этом фоне ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Сейчас фьючерсы на нефть Brent торгуются за 43,14 доллара за баррель (+0,56%), а WTI — 40,52 доллара за бочку (+0,57%).

С 1 июля доллар не опускался ниже 70 рублей за единицу, и пока мало предпосылок, чтобы российская валюта смогла отыграть свои позиции, которые были в прошлом месяце. Цена на нефть замерла на одном уровне, а экономика страны, как говорили ранее эксперты, только начинает ощущать последствия пандемии. По данным Центробанка РФ, за доллар дают 71,13 рубля (+0,38), за евро — 80,62 (+0,53).

Ситуация в России

Для россиян и промышленности собираются проиндексировать цены на газ. Соответствующее решение уже на стадии оформления, говорит начальник управления департамента 817 «Газпрома» Алексей Андреев. При этом в первом квартале 2020 года «Газпром» получил убыток в 116,25 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности, что является первой потерей для компании с 2015 года. О проблемах в этой сфере говорит и то, что доходы от экспорта российского золота во втором квартале этого года превысили выручку от экспорта трубопроводного газа, чего не было с 1994 года.

Но не только «Газпром» испытывает неприятные моменты из-за кризиса. В ближайшие полгода почти треть российских компаний намерена сократить зарплатный фонд. Из результатов мониторинга HeadHunter следует, что фонд оплаты труда с началом коронавирусного кризиса сократился в 56% опрошенных компаний. Некоторые же решили экономить на клиентах. Так, в крупных фитнес-центрах Екатеринбурга начали брать плату за полотенца, которые раньше выдавали бесплатно.

В 2019 году за пределами своего региона работали почти 3 млн россиян. По данным Росстата, крупнейшими донорами рабочей силы стали Подмосковье и Ленинградская область. Регионами притяжения миграции, помимо Москвы, стали несколько регионов Урала. А министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что по международным стандартам доля россиян, которые проживают в условиях крайней нищеты, составляет меньше 1%. По данным ООН, международная черта бедности определяется бюджетом в 1,9 доллара на человека в день.

Что происходит в мире

Экономическая война между США и Китаем с каждым днем все обостряется. В ответ на указ американского президента Дональда Трампа о мерах по оказанию давления на Пекин китайские власти введут санкции в отношении ряда граждан и организаций США.

К своим американским партнерам косвенно присоединилась Великобритания. Премьер-министр Борис Джонсон распорядился полностью очистить британскую сеть 5G от оборудования китайской компании Huawei к 2027 году. Но в Лондоне должны подумать о будущем, так как экономисты прогнозируют, что ВВП страны может упасть более чем на 14%.

Прогнозы и мнения экспертов

Некоторым банкам коронавирусный кризис, наоборот, может продлить жизнь. Аналитики пришли к выводу, что из-за приостановления выездных проверок Центробанка РФ по итогам 2020 года лицензию могут потерять не более 15 российских банков. В 2019 году ее отозвали у 27 кредитных организаций.

За первое полугодие зарплаты россиян увеличились на 3—4% по сравнению с прошлым годом. При этом темпы роста замедлились в два раза. В HeadHunter выяснили, что наиболее выгодно оказалось работать в сфере IT, а также в СМИ, рекламе, PR и продюсировании, где средняя заработная плата, по сравнению с прошлым годом, выросла на 8%.

По мнению аналитиков, коронакризис отбросит глобальную экономику и бизнес на два-три года назад. Они отметили, что российские компании должны справиться с последствиями кризиса лучше американских фирм.

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