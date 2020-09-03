Политолог объяснил, зачем Лукашенко уволил главу КГБ

Перестановки после президентских выборов стали визитной карточкой Александра Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Громкие увольнения белорусских высокопоставленных силовиков, о которых сообщают провластные издания республики, являются обычной показухой. Все уволенные останутся работать в правительстве, заявил в разговоре с URA.RU эксперт по проблемам российско-белорусских отношений политолог Дмитрий Болкунец.

«Это нормальная практика. После всех президентских выборов Лукашенко как правило делал кадровые перестановки в разных, в том числе силовых, ведомствах», — рассказал политолог. По его словам, возможны и дальнейшие перестановки на уровнях власти.

Болкунец подчеркнул, что речь идет не про увольнение чиновников со стороны главы государства, а скорее о их ротации. Тот же Валерий Вакульчик, возглавлявший Комитет госбезопасности страны занял кресло секретаря Совбеза. Бывший секретарь Андрей Равков сам подал в отставку после дела о задержанных под Минском россиян.

По мнению политолога, Лукашенко в настоящее время занят конституционной реформой и обеспокоен возможным транзитом власти. Поэтому подобные его действия являются обычной показухой.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии уволил трех высокопоставленных чиновников. Своих должностей лишились секретарь Совбеза Андрей Равков, председатель КГК Иван Тертель и глава КГБ Валерий Вакульчик.

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