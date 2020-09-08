Европейская валюта достигала такого значения четыре года назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За минувшие сутки цены на нефть обвалились до уровня конца июля 2020 — цена на смесь Brent опускалась до 41,51 доллара за баррель, а американская нефть WTI дешевела до 38,55 доллара за баррель. По данным аналитиков, такой скачок связан с решением Саудовской Аравии за пять месяцев максимально снизить стоимость сырья для азиатских покупателей. На утро 2 сентября стоимость нефти Brent составляет 42,04 доллара за баррель (+0,07%), цена WTI — 39,11 доллара за баррель (-1,66%).

Рубль также усилил падение на фоне дешевеющей нефти: евро поднимался до 90,10 рубля (максимум с февраля 2016 года), доллар — 76,17 рубля (максимум с апреля). По данным Московской биржи, к концу торгов стоимость доллара достигла 75,77 рубля (+0,33), евро — 85,5 (+0,27). По прогнозам аналитиков, впереди ожидается дальнейшее ослабление рубля.

Ситуация в России

Резкое ослабление рубля произошло после данных о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключила санкции против «Северного потока — 2» в ответ на ситуацию с блогером Алексеем Навальным, предполагают эксперты. Однако в Кремле заявили, что не видят рисков того, что Германия заблокирует проект «Северный поток — 2».

Сбербанк России в августе выдал розничных кредитов на 441 млрд рублей. Для банка этот показатель — рекордный, он в 1,5 раза превышает среднемесячный объем выдачи до кризиса и пандемии. По оценкам S& P, доля проблемных кредитов в розничном сегменте по итогам 2020 года может вырасти до 6-8% с нынешних 4,8%.

Почти три четверти россиян (74%) признались в своей финансовой безграмотности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и лидером российского рынка электронных и аудиокниг «ЛитРес». При этом 98% опрошенных хотели бы научиться обращаться с деньгами.

В России могут продлить «налоговые каникулы» для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. С соответствующим обращением выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Кроме того, он предложил ввести в условиях пандемии коронавируса базовый доход безработным в дополнение к пособию по безработице.

Выполнение Россией условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в августе близко к 100%. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, точные данные появятся примерно через неделю. Вместе с тем, по данным Банка России, международные резервы РФ на 1 сентября 2020 года составили 594,422 млрд долларов — это на 0,45% выше показателя на начало августа.

Что происходит в мире

Восстановление мировой экономики после пандемии может замедлиться из-за ряда факторов. Как заявили Bloomberg эксперты, причинами этого могут стать возможность новой вспышки коронавируса до завершения процесса разработки вакцины, преждевременное завершение программ по поддержке экономики, а также потенциальный рост напряженности между Вашингтоном и Пекином перед президентскими выборами в США. По оценкам экспертов, нанесенный мировой экономике ущерб может к 2025 году достичь 35 трлн долларов.

Россия и Сирия могут подписать новый вариант соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в декабре, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Также Москва и Дамаск прорабатывают соглашения о восстановлении 40 объектов в Сирии, в том числе в сфере энергетической инфраструктуры. Помимо этого, сегодня, 8 сентября, Россия и Кипр обновят налоговое соглашение во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в страну.

Прогнозы экспертов

Из-за ослабления рубля под Новый год Россию ждет рост цен на некоторые группы товаров, рассказал URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. При этом мгновенного подорожания иностранных продуктов ждать не стоит. Однако после новогодних праздников цена валюты должна снизиться. Сейчас ее рост обусловлен в основном политическими новостями, а это приходящий фактор, считает экономист.

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк , уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. По его мнению, это одна из немногих валют, которая может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона.