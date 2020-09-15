Встреча двух президентов не повлияет на отношения между странами Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко не повлияет на отношения двух стран. Они сохранят партнерский вектор. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет об отношениях между двумя странами, а не об отношениях Путина и Лукашенко. Для РФ они были братскими, и, надеемся, такими и останутся», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, повлияет ли разговор лидеров двух стран на взаимоотношения между ними.

Что касается обещанного Москвой кредита для Лукашенко в 1,5 миллиардов долларов, Песков подчеркнул, что они выдаются исключительно на коммерческих условиях. Также Песков отказался комментировать действия Кремля в случае, если Лукашенко потеряет власть. По словам пресс-секретаря, такие рассуждения на данный момент неуместны.