Пашаев: Ефремов предсказал свой срок

Совершивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов еще до вынесения приговора был уверен в том, что попадет в места лишения свободы. Об этом заявил бывший адвокат актера Эльман Пашаев.
«Он ждал, что будет 10 лет. После того как прокурор затребовал 11 лет колонии, Ефремов успокоился», — цитирует Пашаева ТАСС. По его словам, еще до вынесения приговора актер предсказал свой срок, так как родственники погибшего в ДТП отказались идти с ним на контакт.
Михаил Ефремов был осужден на 8 лет колонии общего режима за совершение смертельного ДТП. В июне актер на своем внедорожнике в центре Москвы выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном службы доставки. В результате столкновения погиб водитель фургона.
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