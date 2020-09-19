19 сентября 2020

Пашаев: Ефремов предсказал свой срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
По словам юриста, Михаил Ефремов ожидал, что ему дадут 10 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Совершивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов еще до вынесения приговора был уверен в том, что попадет в места лишения свободы. Об этом заявил бывший адвокат актера Эльман Пашаев.

«Он ждал, что будет 10 лет. После того как прокурор затребовал 11 лет колонии, Ефремов успокоился», — цитирует Пашаева ТАСС. По его словам, еще до вынесения приговора актер предсказал свой срок, так как родственники погибшего в ДТП отказались идти с ним на контакт.

Михаил Ефремов был осужден на 8 лет колонии общего режима за совершение смертельного ДТП. В июне актер на своем внедорожнике в центре Москвы выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном службы доставки. В результате столкновения погиб водитель фургона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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