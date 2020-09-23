Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, считает, что приговор артисту придется смягчить. Его предшественник недопустимо давил на Ефремова, пояснил свою позицию защитник.
«Давление на Ефремова <…> со стороны защитника Пашаева Эльмана <…> фактически, привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту», — цитирует Филиппова «Пятый канал». Этот факт должен стать поводом для смягчения приговора актеру, уверен адвокат.
23 сентября Филиппов подал в Пресненский районный суд Москвы апелляционную жалобу. Основанием для апелляции стало непредоставление Пашаевым должной защиты в суде Ефремову.
Смертельная авария с участием артиста произошла в начале июня. Jeep Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Из-за смертельной аварии актера приговорили к восьми годам лишения свободы.
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