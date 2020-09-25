Новости кризиса 26 сентября: россиян ждут массовые увольнения, курс евро бьет рекорды

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В течение торговой недели цены на нефть вновь поползли вниз. В понедельник ноябрьский фьючерс Brent пробивал больше 43 долларов, то сейчас он застыл на отметке 41,83 доллара за баррель (-0,26%). Похожая история с американской нефтью WTI. В пиковых значениях, она даже обходила Brent, однако на данный момент фьючерс оценивается в 40,05 доллара за бочку (-0,65%). Снижение цен на нефть аналитики связывают с началом второй волны коронавируса.

Прошедшую пятницу можно назвать «черной» для курса российской валюты. Доллар обновил апрельский рекорд, а евро перешел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года, но слегка ослаб в течение торгового дня. По данным Московской биржи, за доллар дают 78,17 (+1,03), за евро — 90,92 (+0,87).

Ситуация в России

В России начали разрабатывать программу льготной ипотеки на частные дома под 6,5-7,5% годовых. Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что программа будет распространяться на молодые семьи, молодых специалистов, военных, инвалидов и другие категории граждан. В рамках этой же работы, добавил он, будет создан банк типовых проектов частных домов.

Новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит чаще поднимать доходы малоимущих граждан, что станет важным инструментом борьбы с бедностью, уверен глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. Напомним, что в РФ хотят отвязать минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2-3% выше инфляции.

В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому абитуриентам из многодетных семей дадут преимущество при зачислении в вузы. Льгота будет действовать при условии успешного прохождения вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета. В случае принятия законопроекта новая норма вступит в силу с 1 января 2021 года.

Правительство РФ одобрило проект общенационального плана действий устойчивого роста экономики страны. Он должен стать продолжением антикризисных пакетов мер на фоне распространения COVID-19. План рассчитан на период до конца 2021 года.

Что происходит в мире

Украинские власти не должны рассматривать Евросоюз как «банкомат». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал украинскую сторону активизировать процесс реформ и выразил готовность оказывать поддержку именно в этом процессе, а не заниматься благотворительностью.

Прогнозы и мнения экспертов

В России ожидается серьезный рост безработицы и увольнений после отмены некоторых мер поддержки бизнеса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин. Он объяснил, что в октябре начнутся проблемы с теми, кто брал льготные кредиты, а после будут налоговые проверки. Экономист считает, что пострадает малый, средний бизнес и сфера услуг. При этом государство, полагает Калугин, не будет спасать предпринимателей из-за дефицита бюджета. Помогут лишь безработным, отметил эксперт.

Рекордное подорожание доллара и евро и ослабление рубля позволит Министерству финансов России закрыть дыру в федеральном бюджете, которая образовалась вследствие экономического кризиса. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразили экономисты Вячеслав Зайченко и Владимир Колмаков. По словам экспертов, государству выгоден дешевый рубль: ведь 60% бюджета РФ формирует доход с реализации нефти, газа и металла, которые продаются в валюте. При этом ослабление отечественной валюты скажется на ценах на все товары и продукты в России в сторону подорожания.

Интерес россиян к зарубежным акциям повлечет за собой новые ограничения на их продажу, считают экономисты. Это будет предпринято для того, чтобы граждане во время кризиса вкладывались в отечественные компании и тем самым оставляли деньги внутри страны. Такой шаг кардинально изменит рынок инвестиций, предрекают эксперты.