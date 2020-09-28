В Кремле высказались о конфликте в Нагорном Карабахе — саммит G20 пройдет по видеосвязи — президент Франции готов встретиться с Тихановской — Меркель приезжала в клинику к Навальному — рубль упал по отношению к евро. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 28 сентября — в обзоре URA.RU:
Москва и Турция отреагировали на конфликт между Арменией и Азербайджаном
- Война в Нагорном Карабахе беспокоит Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия Армении и подтвердил, что Турция на стороне Азербайджана.
- В тоже время, вооруженные силы Армении заявили о более 500 погибших в результате конфликта.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет в онлайн-формате
- Собрание лидеров G20 пройдет в онлайн-формате 21—22 ноября. Личная встреча глав государств невозможна из-за пандемии коронавируса.
Макрон готов встретиться с Тихановской
- Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Меркель посещала Навального в клинике
- Новостное агентство Spiegel сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального во время его лечения в берлинской клинике «Шарите». Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил факт встречи.
Рубль рекордно упал по отношению к евро
- Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года. С такими показателями завершились торги на Московской бирже.
Роспотребнадзор объяснил рост заболевших COVID
- По мнению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, число заболевших коронавирусом можно объяснить его сезонностью.
Силовики задержали депутата ЗС Иркутской области
- Следственный комитет РФ заявил о задержании депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, который подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
- Задержание раскололо коммунистов Иркутской области. Часть членов КПРФ выступили в защиту Левченко на внеочередном собрании партии 28 сентября.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.