Самое важное в России и в мире на 28 сентября. Москву беспокоит война в Карабахе, Меркель приезжала к Навальному, силовики задержали иркутского депутата

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, эрдоган реджеп тайип
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан в конфликте с Арменией Фото: Официальный сайт Президента РФ

В Кремле высказались о конфликте в Нагорном Карабахе — саммит G20 пройдет по видеосвязи — президент Франции готов встретиться с Тихановской — Меркель приезжала в клинику к Навальному — рубль упал по отношению к евро. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 28 сентября — в обзоре URA.RU:

Москва и Турция отреагировали на конфликт между Арменией и Азербайджаном

  • Война в Нагорном Карабахе беспокоит Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия Армении и подтвердил, что Турция на стороне Азербайджана.
  • В тоже время, вооруженные силы Армении заявили о более 500 погибших в результате конфликта.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в онлайн-формате

Макрон готов встретиться с Тихановской

Меркель посещала Навального в клинике

Рубль рекордно упал по отношению к евро

Роспотребнадзор объяснил рост заболевших COVID

Силовики задержали депутата ЗС Иркутской области

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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