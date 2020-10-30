Испытание вакцины начали на пожилых россиянах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 октября, — 325-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 235-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 604 098, достигнув отметки в 45 899 024. Из них выздороветь удалось уже 33 155 039 пациенту (+306 832). Жертвами COVID-19 стали 1 194 685 человек (+7 931).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 316 297 американцев. Следом идут Индия (8 136 166) и Бразилия (5 519 528). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 599 976.

Вакцина и лекарство

Первым пожилым россиянам-добровольцам (возраст 60+) поставили вакцину от коронавируса «Спутник V». Сейчас они находятся под наблюдением в стационаре. В воскресенье, 1 ноября, прививки будут поставлены второй группе пожилых добровольцев, сообщил главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин. Он отметил, что все добровольцы после вакцины чувствуют себя хорошо, у них нет побочных симпотомов.

Между тем в Евросоюзе отказались использовать российские и китайские вакцины от коронавируса. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он отметил, что соглашения о поставках вакцины будут подписаны только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС.

Препарат Авифавир для лечения коронавируса будет бесплатным. Как сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, в методические рекомендации Минздрава уже внесены изменения, согласно которым пациенты, которые лечатся амбулаторно могут получать лекарства за счет государственных средств.

Коронавирус в России

Кремль признал нехватку врачей в регионах. При этом в Москве не стали выражать претензии к регионам, которые переманивают к себе врачей из соседних территорий для лечения больных коронавирусом, предлагая более высокие зарплаты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доходы медиков должны быть одним из приоритетных вопросов во всех субъектах.

Уже известно, что власти выделят около 25 миллиардов рублей на коронавирусные выплаты медикам в октябре. Кроме того, по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в регионы направят более 300 специалистов ведущих федеральных медицинских учреждений.

В регионах врачи столкнулись еще с одним препятствием: не хватает не только кадров, мест в стационарах, но и медицинского кислорода. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров признал, что проблема существует в 20 субъектах. Он отметил, что поставки в медучреждения отрабатываются в ручном режиме. Некоторые получают кислород в виде баллонов, другие — в жидком виде.

Россиян призвали не запасаться продуктами впрок в ожидании карантина. Как напомнил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, в первую волну ограничений «ничего страшного не произошло». «Гречку закупать не надо. С продуктами у нас все в порядке, и с туалетной бумагой, я надеюсь, тоже», — подчеркнул Фадеев.

Коронавирус в мире

У переболевших коронавирусом людей остаются серьезные последствия, которые затрагивают важные системы организма. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Эти последствия, по его словам, варьируются от утомляемости, кашля, одышки до воспаления и поражения основных органов, включая сердце и легкие. Более того, COVID-19 может сказаться на работе нервной системы.

Швеция может первой победить коронавирус, считает специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он отметил,что страна, по сути, «отпустила вирус на свободу», что позволило быстро достичь требуемой иммунной прослойки. В этом, по словам Жемчугова, шведам помогла уверенность в собственной медицине и запасе необходимых для лечения вируса аппаратов, кислорода и реанимационных палат.

А между тем в соседней Бельгии вводится жетский карантин из-за коронавируса. В стране до 16 ноября будут продлены школьные каникулы, закрываются все магазины, кроме продуктовых, запрещается принимать гостей, работа становится строго удалённой везде, где это возможно. Премьер-министр страны Александр де Кроо пояснил, что данные меры связаны с тем, что многие больницы страны уже переполнены.

В Испании проходят столкновения между участниками акции протеста против карантинных мер в Барселоне и полицией. По сведениям Городской гвардии, в протестах приняли участие порядка 1,5 тысячи человек. Радикалы забросали полицию дымовыми шашками, петардами и ограждениями.