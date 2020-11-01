Найден положительный эффект пандемии коронавируса

В общественном сознании происходят заметные изменения, считает специалист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса положительно повлияла на отношение россиян к окружающей среде. Люди стали бережнее относиться к собственной земле. Об этом рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

По его словам, во время ограничительных мер россияне стали меньше передвигаться на машинах. «Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе», — цитирует Пукалова радио Sputnik. При этом, как отметил эколог, вред от коронавируса для природы тоже есть. Так, из-за инфекции образовался огромный объем мусора в виде использованных защитных масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок.

Ранее сообщалось, что обработка улиц во время пандемии не несет особой пользы в борьбе с коронавирусом, однако не будет лишней. С таким заявлением выступил научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале. Он отметил, что вирус живет на поверхности несколько часов, а значит, скорее всего, сам погибнет на улице через некоторое время.