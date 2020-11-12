12 ноября 2020

Госдуме предложили субсидировать оплату ЖКХ и доплатить врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Депутаты Госдумы обсудят больше тысячи поправок к бюджету РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума завершила прием поправок в проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Парламентариям предстоит рассмотреть больше тысячи предложений, которые, в том числе, касаются оплаты ЖКХ и выплат медработникам. Об этом журналистам рассказал первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов.

«По сравнению с предыдущими годами их гораздо больше, чем обычно. Можно сказать, что мы получили их рекордное количество: более тысячи. Уже в следующий понедельник, 16-го числа, наш комитет начнет их рассмотрение», — приводит газета «Известия» слова парламентария.

По данным издания, больше 600 поправок предложил Минфин РФ, остальные — другие субъекты законодательной власти, включая парламентские фракции. Последний, в частности, предлагают выделить дополнительные деньги на субсидии для оплаты ЖКХ, увеличить коронавирусные выплаты медработникам, а также повысить инансирование сельского хозяйства и дорожного строительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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