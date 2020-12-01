Лавров ответил на призыв вывести войска РФ из Приднестровья

Вывод российских миротворцев из Приднестровья не поможет урегулированию военного конфликта. Об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава российского МИД Сергей Лавров.
«Это [вывод российских миротворцев] едва ли поможет урегулированию. И едва ли мы сможем принять такое требование, — достаточно безответственное, прямо скажем, — это факт», — цитирует министра
В конце ноября президент Молдавии Майя Санду заявила о о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Она хочет заменить их на гражданских наблюдателей из ОБСЕ. Власти России рассчитывают на диалог с президентом Молдавии. Эксперты уже назвали ее решение готовностью присоединиться к Евросоюзу. Конфликт начался с объявления Приднестровья о своей независимости в 1992 году, но его признали далеко не все.
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