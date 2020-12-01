Лавров ответил на призыв вывести войска РФ из Приднестровья

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров не считает, что российская сторона сможет принять решение нового президента Молдавии Фото: Владимир Андреев

Вывод российских миротворцев из Приднестровья не поможет урегулированию военного конфликта. Об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Это [вывод российских миротворцев] едва ли поможет урегулированию. И едва ли мы сможем принять такое требование, — достаточно безответственное, прямо скажем, — это факт», — цитирует министра RNS. После вывода российского контингента из Приднестровья, считает Лавров, ситуация в регионе может снова обостриться.

В конце ноября президент Молдавии Майя Санду заявила о о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Она хочет заменить их на гражданских наблюдателей из ОБСЕ. Власти России рассчитывают на диалог с президентом Молдавии. Эксперты уже назвали ее решение готовностью присоединиться к Евросоюзу. Конфликт начался с объявления Приднестровья о своей независимости в 1992 году, но его признали далеко не все.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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