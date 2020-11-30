Власти РФ высказались о российских военных в Приднестровье

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Кремль, по словам Дмитрия Пескова, рассчитывает на диалог с новым главой Молдавии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва рассчитывает на диалог с избранным президентом Молдавии Майей Санду заявившей о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«РФ выполняет важную функцию. Безусловно, изменение какого-то статуса-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации. Серьезно рассчитываем, что будет обсуждаться это и не будет резких движений», — заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что диалог с предыдущим молдавским лидером Игорем Додоном по Приднестровью проходил гораздо конструктивнее. Тем не менее, российские власти будут учитывать все негативные последствия в плане резких шагов, добавил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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