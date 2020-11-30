Власти РФ высказались о российских военных в Приднестровье

Кремль, по словам Дмитрия Пескова, рассчитывает на диалог с новым главой Молдавии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва рассчитывает на диалог с избранным президентом Молдавии Майей Санду заявившей о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«РФ выполняет важную функцию. Безусловно, изменение какого-то статуса-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации. Серьезно рассчитываем, что будет обсуждаться это и не будет резких движений», — заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что диалог с предыдущим молдавским лидером Игорем Додоном по Приднестровью проходил гораздо конструктивнее. Тем не менее, российские власти будут учитывать все негативные последствия в плане резких шагов, добавил он.