В Совфеде назвали самую недооцененную поправку к Конституции РФ

Среди поправок есть новации, важность которых общественным мнением и СМИ до сих пор недооценена. Об этом в День конституции спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в блоге на сайте верхней палаты парламента.
«Это социальное партнерство, которое государство обязуется обеспечить. Речь идет об идеологии и политике мирного разрешения любых проблем, разногласий, противоречий. И в сфере труда, и в других областях. Для нашей страны, история которой перенасыщена разного рода катаклизмами, это очень значимо. Экономический и социальный прогресс нашей страны может быть обеспечен только на основе сотрудничества всех слоев общества», — написала сенатор в своем блоге на официальном сайте верхней палаты парламента РФ.
Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции и выразила уверенность, что принятые в этом году россиянами на общенародном голосовании поправки в Конституцию настолько качественны, актуальны и объемны, что еще многие годы будут соответствовать задачам движения России вперед, а значит, не потребуется вносить новые дополнения или изменения. Сенатор уверена, что обновленная конституция будет полноценно работать не для одного поколения россиян.
Законопроект и поправки к закону были приняты для исполнения изменений, внесенных в Конституцию России. Общероссийское голосование по изменению главного документа РФ проходило 1 июля.
Подписывайтесь на URA.RU в