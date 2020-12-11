11 декабря 2020

В Совфеде назвали самую недооцененную поправку к Конституции РФ

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Обновленная конституция будет полноценно работать не для одного поколения россиян, считает сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Среди поправок есть новации, важность которых общественным мнением и СМИ до сих пор недооценена. Об этом в День конституции спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в блоге на сайте верхней палаты парламента.

«Это социальное партнерство, которое государство обязуется обеспечить. Речь идет об идеологии и политике мирного разрешения любых проблем, разногласий, противоречий. И в сфере труда, и в других областях. Для нашей страны, история которой перенасыщена разного рода катаклизмами, это очень значимо. Экономический и социальный прогресс нашей страны может быть обеспечен только на основе сотрудничества всех слоев общества», — написала сенатор в своем блоге на официальном сайте верхней палаты парламента РФ.

Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции и выразила уверенность, что принятые в этом году россиянами на общенародном голосовании поправки в Конституцию настолько качественны, актуальны и объемны, что еще многие годы будут соответствовать задачам движения России вперед, а значит, не потребуется вносить новые дополнения или изменения. Сенатор уверена, что обновленная конституция будет полноценно работать не для одного поколения россиян.

Законопроект и поправки к закону были приняты для исполнения изменений, внесенных в Конституцию России. Общероссийское голосование по изменению главного документа РФ проходило 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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