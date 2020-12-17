Акции «Русала» обвалились после обвинений в адрес Дерипаски

Акции «Русала» упали на бирже к Гонконге более, чем на 8%. Это произошло после сообщений о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает контролировать бизнес компании.
По данным Investing.com ценные бумаги компании подешевели на 8,39%. Их стоимость теперь составляет 3,82 гонконгских долларов за единицу.
Ранее представители Евросоюза обвинили Дерипаску в контролировании бизнеса металлургической компании UC Rusal. Однако информацию об этом опровергли в En+ Group, уточняет агентство Nation News. Ранее бизнесмен попал под санкции США, пишет телеканал 360.
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