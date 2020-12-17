17 декабря 2020

Акции «Русала» обвалились после обвинений в адрес Дерипаски

© Служба новостей «URA.RU»
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Акции компании «Русал» обвалились более, чем на 8% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Акции «Русала» упали на бирже к Гонконге более, чем на 8%. Это произошло после сообщений о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает контролировать бизнес компании.

По данным Investing.com ценные бумаги компании подешевели на 8,39%. Их стоимость теперь составляет 3,82 гонконгских долларов за единицу.

Ранее представители Евросоюза обвинили Дерипаску в контролировании бизнеса металлургической компании UC Rusal. Однако информацию об этом опровергли в En+ Group, уточняет агентство Nation News. Ранее бизнесмен попал под санкции США, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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