Евросоюз пожаловался Вашингтону на Дерипаску

Представители Евросоюза предоставили правительству США информацию о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает контролировать бизнес металлургической компании UC Rusal, хотя с апреля 2018 года он находится в санкционном списке Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Дерипаска сохранил значительное влияние на Rusal, одного из крупнейших мировых производителей алюминия, и его материнскую компанию, ПАО EN + Group International», — передает издание. В Евросоюзе считают, что миллиардер использовал ресурсы компании для поддержки личных деловых интересов и политической повестки Кремля.
В частности, официальные лица Евросоюза уверены, что Дерипаска дал указание руководству UC Rusal оказать давление на западные правительства, чтобы не допустить выхода китайского алюминия на внешний рынок. Кроме этого, миллиардера обвиняют в подрыве репутации Китая в Африке.
В США обвиняют Дерипаску в том, что он продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы, пишет «Национальная служба новостей». Миллиардер пытался через суд добиться отмены персональных санкций со стороны США, передает телеканал 360.
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