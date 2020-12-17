Евросоюз пожаловался Вашингтону на Дерипаску

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Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
В Евросоюзе считают, что Олег Дерипаска вопреки санкциям контролирует компанию UC Rusal Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Представители Евросоюза предоставили правительству США информацию о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает контролировать бизнес металлургической компании UC Rusal, хотя с апреля 2018 года он находится в санкционном списке Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Дерипаска сохранил значительное влияние на Rusal, одного из крупнейших мировых производителей алюминия, и его материнскую компанию, ПАО EN + Group International», — передает издание. В Евросоюзе считают, что миллиардер использовал ресурсы компании для поддержки личных деловых интересов и политической повестки Кремля.

В частности, официальные лица Евросоюза уверены, что Дерипаска дал указание руководству UC Rusal оказать давление на западные правительства, чтобы не допустить выхода китайского алюминия на внешний рынок. Кроме этого, миллиардера обвиняют в подрыве репутации Китая в Африке.

В США обвиняют Дерипаску в том, что он продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы, пишет «Национальная служба новостей». Миллиардер пытался через суд добиться отмены персональных санкций со стороны США, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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