Соловьев поддержал обманувшую Путина журналистку

Журналистка привлекла внимание главы государства текстом на табличке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка «Московского комсомольца» Александра Безукладова, которая привлекла внимание президента РФ Владимира Путина во время пресс-конференции табличкой «Я беременна», не заслужила наказания за свой поступок. Таким мнением поделился телеведущий Владимир Соловьев.

«Ну зачем, это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана», — цитирует Соловьева телеканал 360. По словам телеведущего, журналистке, как и ее мужу (который, по информации Соловьева, работает у вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова), уже достаточно досталось и не стоит их «добивать».

Ранее рязанскую журналистку за инцидент с табличкой потребовал наказать первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. По его словам, которые приводит « Федеральное агентство новостей» , подобное поведение Безукладовой является недопустимым.

Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина представительница «Московского комсомольца — Рязань» держала табличку «Я беременна». Однако озвученный ею вопрос никакого отношения к беременности не имел. Когда Путин поинтересовался взаимосвязью между текстом на табличке и вопросом, журналистка призналась, что написала про беременность, чтобы ее заметили.

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную пресс-конференцию, которая длилась около 4,5 часа. Общение российского лидера и журналистов впервые проходило в онлайн-формате. Во время пресс-конференции Путин рассказал о выплатах россиянам к Новому году, раскрыл свое отношение к расследованиям блогера Алексея Навального и озвучил, когда экономика России выйдет из кризиса.