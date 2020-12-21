У 75% учителей нашли признаки хронического истощения

Большинство учителей испытывают симптомы профессионального выгорания Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Подавляющее большинство учителей испытывают симптомы профессионального выгорания. Это следует из результатов исследования, которое было проведено на платформе программы по развитию педагогов «Я Учитель» (образовательный проект «Яндекса»).

Тест «Профессиональное выгорание педагога» проводился осенью этого года среди части участников онлайн-интенсива «Я Учитель» — 38 тысяч респондентов. «У 75% опрошенных есть симптомы выгорания, а 38% находятся в его острой фазе, то есть выгорание ощутимо влияет на их качество жизни и способность работать», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса. Авторы исследования определили профессиональное выгорание как хроническое истощение эмоциональных, физических и волевых ресурсов, а также как совокупность негативных переживаний, которые связаны с работой.

При этом, как отмечается, выгоранию оказались подвержены все школьные педагоги — у молодых и опытных учителей его уровень примерно одинаков. Опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что на эмоциональное состояние учителей повлияла пандемия коронавируса. Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин напомнил, что в период пандемии у учителей увеличилась нагрузка, в том числе в связи с необходимостью быстрого освоения новых технологий. Кроме того, существенная часть педагогов, уверен эксперт, относится к группе риска по COVID-19, «что не добавляет им спокойствия и благополучия».

«Также у педагогов, которые испытали все трудности работы в пандемию, не было специального стимулирования, как, например, у врачей. Поэтому результаты исследования действительно должны вызывать тревогу: они говорят, что ресурсы учительства в этой ситуации почти исчерпаны и им нужна серьезная поддержка», — заключил собеседник газеты.