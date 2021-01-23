Умер телеведущий Ларри Кинг

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Ларри Кингу было 87 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США скончался журналист, телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет.

«А у нас ужасная, ужасная потеря. Ларри Кинг», — сообщила в своем telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она написала, что Кинг был главной легендой мирового телевидения.

Ларри Кинг — американский журналист. С 1985 по 2010 году он был телеведущим программы Larry King Live, а с 2012 — Larry King Now. Он брал интервью у многих мировых знаменитостей, среди которых был и президент РФ Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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