Умер телеведущий Ларри Кинг

Ларри Кингу было 87 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США скончался журналист, телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет.

«А у нас ужасная, ужасная потеря. Ларри Кинг», — сообщила в своем telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она написала, что Кинг был главной легендой мирового телевидения.

Ларри Кинг — американский журналист. С 1985 по 2010 году он был телеведущим программы Larry King Live, а с 2012 — Larry King Now. Он брал интервью у многих мировых знаменитостей, среди которых был и президент РФ Владимир Путин.