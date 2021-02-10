Госдума одобрила новые штрафы — жена Навального покинула Россию, а его соратник объявлен в межгосударственный розыск — представитель МИД прокомментировал несанкционированные митинги — Путин потребовал урегулировать зарплаты бюджетников — Россия отложила лунную программу. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 февраля — в обзоре URA.RU:
Депутаты одобрили новые штрафы для россиян
- Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, ужесточающий наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов во время проведения массовых шествий, митингов и демонстраций;
- по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые штрафы не затронут законопослушных граждан. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Суд заочно арестовал соратника Навального, а жена блогера покинула Россию
- Басманный суд Москвы 10 февраля заочно арестовал Леонида Волкова, который является главой сети штабов Алексея Навального и проживает за пределами России. Следователь просит заключить его под стражу на два месяца;
- также суд объявил Волкова в международный розыск по обвинению в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста;
- жена Навального Юлия выехала из России в Германию. По словам источника, она вылетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне.
В МИДе прокомментировали митинги в России
- Акции протеста, который проходили в России, были организованы под влиянием западных стран. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Президент России попросил разобраться с зарплатами бюджетников
- Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, где, в частности, потребовал о чиновников проверить и отрегулировать зарплаты работников бюджетной сферы.
Правила сдачи ЕГЭ изменились
- У школьников появится дополнительная неделя в июле для сдачи ЕГЭ. О нововведении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Лунная программа приостановлена
- Россия приостановила разработку ракеты-носителя «Енисей» для полетов на Луну, сообщил разработчик летательного аппарата. Ранее для создания этого проекта был заключен контракт на 1,5 млрд рублей.
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