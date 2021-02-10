Самое важное в России и мире на 10 февраля. Юлия Навальная покинула страну, МИД сделал заявление из-за митингов, изменились правила сдачи ЕГЭ

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Медиа-форум
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все митинги в России проходили под влиянием Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума одобрила новые штрафы — жена Навального покинула Россию, а его соратник объявлен в межгосударственный розыск — представитель МИД прокомментировал несанкционированные митинги — Путин потребовал урегулировать зарплаты бюджетников — Россия отложила лунную программу. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 февраля — в обзоре URA.RU:

Депутаты одобрили новые штрафы для россиян

  • Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, ужесточающий наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов во время проведения массовых шествий, митингов и демонстраций;
  • по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые штрафы не затронут законопослушных граждан. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Суд заочно арестовал соратника Навального, а жена блогера покинула Россию

  • Басманный суд Москвы 10 февраля заочно арестовал Леонида Волкова, который является главой сети штабов Алексея Навального и проживает за пределами России. Следователь просит заключить его под стражу на два месяца;
  • также суд объявил Волкова в международный розыск по обвинению в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста;
  • жена Навального Юлия выехала из России в Германию. По словам источника, она вылетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне.

В МИДе прокомментировали митинги в России

Президент России попросил разобраться с зарплатами бюджетников

Правила сдачи ЕГЭ изменились

  • У школьников появится дополнительная неделя в июле для сдачи ЕГЭ. О нововведении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Лунная программа приостановлена

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