Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все митинги в России проходили под влиянием Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума одобрила новые штрафы — жена Навального покинула Россию, а его соратник объявлен в межгосударственный розыск — представитель МИД прокомментировал несанкционированные митинги — Путин потребовал урегулировать зарплаты бюджетников — Россия отложила лунную программу. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 февраля — в обзоре URA.RU:

Депутаты одобрили новые штрафы для россиян

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, ужесточающий наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов во время проведения массовых шествий, митингов и демонстраций;

по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые штрафы не затронут законопослушных граждан. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Суд заочно арестовал соратника Навального, а жена блогера покинула Россию

Басманный суд Москвы 10 февраля заочно арестовал Леонида Волкова, который является главой сети штабов Алексея Навального и проживает за пределами России. Следователь просит заключить его под стражу на два месяца;

также суд объявил Волкова в международный розыск по обвинению в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста;

жена Навального Юлия выехала из России в Германию. По словам источника, она вылетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне.

В МИДе прокомментировали митинги в России

Акции протеста, который проходили в России, были организованы под влиянием западных стран. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Президент России попросил разобраться с зарплатами бюджетников

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, где, в частности, потребовал о чиновников проверить и отрегулировать зарплаты работников бюджетной сферы.

Правила сдачи ЕГЭ изменились

У школьников появится дополнительная неделя в июле для сдачи ЕГЭ. О нововведении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Лунная программа приостановлена

Россия приостановила разработку ракеты-носителя «Енисей» для полетов на Луну, сообщил разработчик летательного аппарата. Ранее для создания этого проекта был заключен контракт на 1,5 млрд рублей.