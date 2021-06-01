Сенаторы хотят наделить следователей в России новыми полномочиями

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователям право допрашивать потерпевших, свидетелей и экспертов по уголовным делам онлайн. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставив следователю право допросить потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу посредством видеоконференцсвязи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что это позволит сократить сроки расследования уголовного дела.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новых полномочиях Генпрокуратуры РФ. Документ даст силовикам право защищать интересы России в иностранных органах и судах. Также Путин одобрил передачу Генпрокуратуре функций представителя в Европейском суде по правам человека. Это объяснялось «юридической агрессией» Украины и WADA.
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