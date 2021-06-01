01 июня 2021

Сенаторы хотят наделить следователей в России новыми полномочиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи смогут допрашивать свидетелей онлайн Фото:

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователям право допрашивать потерпевших, свидетелей и экспертов по уголовным делам онлайн. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставив следователю право допросить потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу посредством видеоконференцсвязи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что это позволит сократить сроки расследования уголовного дела.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новых полномочиях Генпрокуратуры РФ. Документ даст силовикам право защищать интересы России в иностранных органах и судах. Также Путин одобрил передачу Генпрокуратуре функций представителя в Европейском суде по правам человека. Это объяснялось «юридической агрессией» Украины и WADA.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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