СМИ: назван срок возобновления авиасообщения с Турцией

По данным источников, власти планируют открыть семь рейсов в Турцию в неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиасообщение с Турцией могут открыть с 1 июля, сообщают источники в профильных ведомствах и авиакомпаниях. Такое решение власти могут принять из-за перегрузки российского юга.

«Российский штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля», — сообщает Forbes со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств. Эту информацию подтвердил источник в одной из крупнейших авиакомпаний.

Из-за прекращения авиасообщения с Турцией российские курорты оказались перегружены. По словам источников, это может способствовать дальнейшему распространению COVID-19 в России. В связи с этим возобновление авиасообщения с Турцией кажется более безопасным — в ней показатели заболеваемости уже стабилизировались. По данным Университета Джона Хопкинса, за сутки там выявили 6 221 новый случай заражения.

По данным источников, власти могут открыть семь рейсов в неделю. Пока точно неизвестно, кто будет выполнять их — несколько авиакомпаний или только «Аэрофлот».

В начале июня министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщал, что переговоры между Москвой и Анкарой о возобновлении авиасообщения идут в позитивном ключе. Турцию должны были посетить российские инспекторы, передает агентство Nation News.

Авиасообщение с Турцией закрыто до 21 июня из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Сообщается, что турецкие власти потеряли из-за этого более двух миллиардов долларов, передает «Федеральное агентство новостей».