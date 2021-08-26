В Кремле оценили легитимность власти талибов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признала власть талибов («Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане. Кремль будет наблюдать за дальнейшими действиями новой власти в Афганистане. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.
«Вы знаете, что Россия до сих пор не признала „Талибан“. Мы считаем, что доминирование талибов в Афганистане и взятие под контроль большей части территории не является де факто свершившимся процессом. Нам предстоит внимательно отследить, какими будут дальнейшие шаги талибана в плане обеспечения порядка, безопасности граждан страны, безопасности дипломатов», — предает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал не отправлять войска в Афганистан. Такое заявление президент сделал на пленарном заседании второго съезда партии «Единая Россия».
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