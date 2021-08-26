Падчерица и бывшая жена Бережного уверены в его невиновности

Бывшая семья Виталия Бережного уверена, что тот не убивал девочку в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Падчерица задержанного по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Тюмени Виталия Бережного уверена в его невиновности. Об этом журналистам заявила она сама.

Падчерицу Бережной воспитывал до 2015 года, пока не развелся с ее матерью и не уехал из Нягани в Тюмень. «Девушка уверена, что её отчим невиновен, а работа следователей вызывает вопросы как в отношении обращения с уликами, так и по поводу того, каким путём были добыты признательные показания», — пишет Life . В интервью девушка заявила, что квартиру Бережной снимал с еще тремя мужчинами и выразила уверенность, что показания из него выбили, хотя у него больные почки.

Расчлененное тело 9-летней девочки нашли 19 августа рядом с одним из озер в районе Лесобазы. 26 августа Следственный комитет сообщил, что Виталий Бережной признался в преступлении. 30 июня, будучи пьяным, заманил ребенка в свою квартиру в районе Лесобазы, изнасиловал и убил ее. Некоторое время он хранил тело девочки в холодильнике, затем поместил останки в пакеты и коробку, которую 17 августа спрятал на берегу озера.

Бывшая жена Бережного (мать вышеуказанной девушки) также уверена в невиновности экс-супруга. В интервью сайту MK.RU она заявила, что в те дни, когда, по версии следствия, подозреваемый мог подбросить тело девочки на берег реки, он целыми днями работал на даче у своего отца.

Соседка убитой, Нурия Володина, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, что девочка была из неблагополучной семьи. Ее папа и бабушка пьют, а их дети живут без присмотра.