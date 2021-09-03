Бизнес-омбудсмен предложил дать заключенным интернет и телефоны

Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с предложением разрешить заключенным пользоваться телефонной связью и интернетом. По его словам, так арестанты смогут поддерживать общение с родственниками.

«Мы считаем, что во всем мире нахождение в изоляции не может быть абсолютным, и поэтому никакого ущерба для следствия не может быть от того, что заключенные, находясь в СИЗО или колонии, могут иметь постоянные разговоры с родственниками через телефонную связь. Также заключенные должны иметь право пользоваться компьютерами и интернетом», — передает «РИА Новости» слова Титова.

Бизнес-омбудсмен уточнил, что предоставить связь и интернет следует с учетом ограничений, чтобы заключенные не имели возможности оказать влияние на ход следствия. «Огромное количество случаев, когда людям не дают свиданий с родственниками месяцами, а на стадии следствия и годами», — подытожил он.

Ранее Титов выступил против застройки Дальнего Востока мегаполисами. По его мнению, данная идея приведет к огромным безлюдным территориям в регионе, передает «Национальная служба новостей».