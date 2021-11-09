Лавров: внешние силы подрывают связи России и Казахстана

Ксенофобия в отношении граждан России используется с целью ухудшения сотрудничества РФ и Казахстана, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С помощью ксенофобии в отношении граждан России, проживающих в Казахстане, внешние силы пытаются подорвать отношения между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ».

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — написал Лавров в статье, опубликованной в «Российской газете».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти должны пресекать все случаи дискриминации на этнической почве, пишет RT. Он также призвал власти Казахстана не ограничивать граждан одним языком.