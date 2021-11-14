В Мали высказались о создании российской военной базы

Тема создания российской военной базы в Мали не обсуждалась. Об этом заявил глава МИД республики Абдулай Диоп.
«В какой-то момент нам нужна была внешняя помощь, мы просили об этом, мы не исключаем ее, но вопрос о военной базе не стоит на повестке дня в Мали», — передают слова Абдулая Диопа РИА «Новости». Он добавил, что республика надеется на собственные вооруженные силы в вопросе обеспечения безопасности государства.
Также дипломат отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров поддержал его мнение, что страна должна быть способна сама обеспечить свою безопасность. «Это ответственность властей, это ответственность малийских сил обороны и безопасности, которые должны быть в состоянии исполнять эту роль», — подчеркнул Диоп.
Ранее сообщалось, что в министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал присутствие наемников «Группы Вагнера» в Мали. Пользователи Twitter доказали присутствие около тысячи бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали. Представитель временного правительства Мали Мали Чогель Кокалла Маига заявил, что российские наемники «Вагнера» в республике всего лишь слух.
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