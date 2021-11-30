Власти РФ запланировали отказаться от термина «QR-код» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Администрация президента и правительство России решили свести к минимуму использование термина «QR-код». Среди новых вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» и «ковипасс». Россияне в соцсетях заявляют, что смысла в изменении названия термина нет.

Некоторые сравнивают новые названия QR-кодов с переименованием милиции в полицию. А кто-то отшучивается народными пословицами и поговорками.

В соцсетях подчеркнули, что проблема QR-кодов не в названии VK

Некоторые пользователи отнеслись к идее переименовать QR-коды с юмором Twitter

Россияне сомневаются в целесообразности переименования термина «QR-код» Twitter

По мнению пользователей соцсетей, менять название бессмысленно… Twitter

…и советуют обратить властям внимание на другие важные темы для России Twitter

Кто-то приводит пословицы для самовыражения Twitter

Россияне считают, что новое название для кодов не изменят ситуацию Twitter

А кто-то предлагает свои варианты нового названия Twitter