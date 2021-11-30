Власти РФ запланировали отказаться от термина «QR-код»
новость из сюжетаВ России повсеместно введут QR-коды
Администрация президента и правительство России решили свести к минимуму использование термина «QR-код». Среди новых вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» и «ковипасс». Россияне в соцсетях заявляют, что смысла в изменении названия термина нет.
Некоторые сравнивают новые названия QR-кодов с переименованием милиции в полицию. А кто-то отшучивается народными пословицами и поговорками.
В соцсетях подчеркнули, что проблема QR-кодов не в названии
Некоторые пользователи отнеслись к идее переименовать QR-коды с юмором
Россияне сомневаются в целесообразности переименования термина «QR-код»
По мнению пользователей соцсетей, менять название бессмысленно…
…и советуют обратить властям внимание на другие важные темы для России
Кто-то приводит пословицы для самовыражения
Россияне считают, что новое название для кодов не изменят ситуацию
А кто-то предлагает свои варианты нового названия
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