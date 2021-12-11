11 декабря 2021

В Швейцарии одобрили капсулу для самоубийства

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, смерть, могилы, надгробия, кладбище
Капсулу для самоубийства Sarco планируют вводить в эксплуатацию в следующем году Фото:

В Швейцарии юридически одобрили капсулу для самоубийства Sarco, что делает ее законной в использовании и распространении. Разработчиком машины-убийцы является Филипп Ничке. Он презентовал свое изобретение еще в 2018 году на выставке похоронной индустрии в Амстердаме.

Если все пойдет по плану, рабочая капсула появится в Швейцарии уже в следующем году, заявил разработчик. Пока ни одно из швейцарских агентств, которое оказывает помощь в самоубийствах, не планирует покупать капсулу Филиппа Ничке в ближайшем будущем, пишут «Известия».

Разработчики уверяет, что перед эвтаназией никаких врачебных или психиатрических проверок не будет. Пациенту нужно будет лишь пройти тест, которая предложит сама капсула, после чего аппарат придет в действие. Когда капсула заполнится азотом, человек умрет. Однако, в связи с этим изобретением возникает. Филипп Ничке пообещал, что если все пойдет по плану, капсула появится в Швейцарии в 2022 году.

В ноябре российских турист совершил самоубийство на борту самолета, направлявшегося в Самару из Шарм-эль-Шейха. Тело мужчины было найдены в туалете.

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В Швейцарии юридически одобрили капсулу для самоубийства Sarco, что делает ее законной в использовании и распространении. Разработчиком машины-убийцы является Филипп Ничке. Он презентовал свое изобретение еще в 2018 году на выставке похоронной индустрии в Амстердаме. Если все пойдет по плану, рабочая капсула появится в Швейцарии уже в следующем году, заявил разработчик. Пока ни одно из швейцарских агентств, которое оказывает помощь в самоубийствах, не планирует покупать капсулу Филиппа Ничке в ближайшем будущем, пишут «Известия». Разработчики уверяет, что перед эвтаназией никаких врачебных или психиатрических проверок не будет. Пациенту нужно будет лишь пройти тест, которая предложит сама капсула, после чего аппарат придет в действие. Когда капсула заполнится азотом, человек умрет. Однако, в связи с этим изобретением возникает. Филипп Ничке пообещал, что если все пойдет по плану, капсула появится в Швейцарии в 2022 году. В ноябре российских турист совершил самоубийство на борту самолета, направлявшегося в Самару из Шарм-эль-Шейха. Тело мужчины было найдены в туалете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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