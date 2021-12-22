Певица Касьян выпустила альбом к приезду Папы Римского в Москву. Он благословил ее на творчество

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Работа оперного театра в
Оперная певица Светлана Касьян выпустила свой первый студийный альбом Фото:

Российская оперная певица Светлана Касьян выпустила своей первый студийный альбом Fratelli Tutt в честь приезда Папы Римского Франциска в Москву. В альбоме будет 14 треков на 14 разных языках.

«Благословение Папы Римского в Ватикане моему голосу было — служить во имя добра. И миру во всем мире. То есть объединять, делать благие дела своим дарованием, голосом. В альбоме также прозвучала небольшая моя история жизни: 14 треков на 14 иностранных языках», — передает RT слова Касьян.

По словам оперной певицы, в ее альбом включены романс «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова, а также аргентинское танго, грузинские, казахские и другие произведения. Название альбома переводится как «Все братья».

Светлана Касьян родилась в 1984 году в Грузии. Позже училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

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Российская оперная певица Светлана Касьян выпустила своей первый студийный альбом Fratelli Tutt в честь приезда Папы Римского Франциска в Москву. В альбоме будет 14 треков на 14 разных языках. «Благословение Папы Римского в Ватикане моему голосу было — служить во имя добра. И миру во всем мире. То есть объединять, делать благие дела своим дарованием, голосом. В альбоме также прозвучала небольшая моя история жизни: 14 треков на 14 иностранных языках», — передает RT слова Касьян. По словам оперной певицы, в ее альбом включены романс «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова, а также аргентинское танго, грузинские, казахские и другие произведения. Название альбома переводится как «Все братья». Светлана Касьян родилась в 1984 году в Грузии. Позже училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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