Певица Касьян выпустила альбом к приезду Папы Римского в Москву. Он благословил ее на творчество

22 декабря 2021 в 20:51 Размер текста - 17 +

Оперная певица Светлана Касьян выпустила свой первый студийный альбом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российская оперная певица Светлана Касьян выпустила своей первый студийный альбом Fratelli Tutt в честь приезда Папы Римского Франциска в Москву. В альбоме будет 14 треков на 14 разных языках. «Благословение Папы Римского в Ватикане моему голосу было — служить во имя добра. И миру во всем мире. То есть объединять, делать благие дела своим дарованием, голосом. В альбоме также прозвучала небольшая моя история жизни: 14 треков на 14 иностранных языках», — передает RT слова Касьян. По словам оперной певицы, в ее альбом включены романс «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова, а также аргентинское танго, грузинские, казахские и другие произведения. Название альбома переводится как «Все братья». Светлана Касьян родилась в 1984 году в Грузии. Позже училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская оперная певица Светлана Касьян выпустила своей первый студийный альбом Fratelli Tutt в честь приезда Папы Римского Франциска в Москву. В альбоме будет 14 треков на 14 разных языках. «Благословение Папы Римского в Ватикане моему голосу было — служить во имя добра. И миру во всем мире. То есть объединять, делать благие дела своим дарованием, голосом. В альбоме также прозвучала небольшая моя история жизни: 14 треков на 14 иностранных языках», — передает RT слова Касьян. По словам оперной певицы, в ее альбом включены романс «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова, а также аргентинское танго, грузинские, казахские и другие произведения. Название альбома переводится как «Все братья». Светлана Касьян родилась в 1984 году в Грузии. Позже училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.