Вокалист «Порнофильмов» отказался от проекта из-за Поклонской

06 января 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Вокалист «Порнофильмов» отказался участвовать в записи аудиокниги вместе с Натальей Поклонской Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров отказался участвовать в одном аудиопроекте с послом России в Кабо-Верде Натальей Поклонской. Об этом рассказал журналист Андрей Горбунов на презентации в Екатеринбурге своей книги «Великая кошачья революция». По словам Горбунова, он пригласил Котлярова участвовать в записи аудиоверсии книги. «И потом в проекте появилась Наталья Поклонская. Ее небольшая роль — котенок Песчинка. Песчинка идеально ей подходила и она идеально записалась. Володе, когда он узнал, это не понравилось. Он долго думал и, в итоге, сказал „Сорян, убирай меня“. В итоге его роль озвучивал [рэпер] Слава КПСС», — рассказал Горбунов. На момент публикации новости дозвониться до Владимира Котлярова не удалось. На сообщение в мессенджере он не ответил. Андрей Горбунов — главный редактор радио «Комсомольская правда». Книгу он выпустил в 2021 году. Большая презентация состоялась во МХАТе. Аудиоверсия романа вышла на сервисе «Яндекс Музыка». Кроме Поклонской и Славы КПСС в проекте участвовали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, музыкант Сергей Шнуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Тина Канделаки и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров отказался участвовать в одном аудиопроекте с послом России в Кабо-Верде Натальей Поклонской. Об этом рассказал журналист Андрей Горбунов на презентации в Екатеринбурге своей книги «Великая кошачья революция». По словам Горбунова, он пригласил Котлярова участвовать в записи аудиоверсии книги. «И потом в проекте появилась Наталья Поклонская. Ее небольшая роль — котенок Песчинка. Песчинка идеально ей подходила и она идеально записалась. Володе, когда он узнал, это не понравилось. Он долго думал и, в итоге, сказал „Сорян, убирай меня“. В итоге его роль озвучивал [рэпер] Слава КПСС», — рассказал Горбунов. На момент публикации новости дозвониться до Владимира Котлярова не удалось. На сообщение в мессенджере он не ответил. Андрей Горбунов — главный редактор радио «Комсомольская правда». Книгу он выпустил в 2021 году. Большая презентация состоялась во МХАТе. Аудиоверсия романа вышла на сервисе «Яндекс Музыка». Кроме Поклонской и Славы КПСС в проекте участвовали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, музыкант Сергей Шнуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Тина Канделаки и другие.