Вокалист «Порнофильмов» отказался от проекта из-за Поклонской

Вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров отказался участвовать в одном аудиопроекте с послом России в Кабо-Верде Натальей Поклонской. Об этом рассказал журналист Андрей Горбунов на презентации в Екатеринбурге своей книги «Великая кошачья революция».
По словам Горбунова, он пригласил Котлярова участвовать в записи аудиоверсии книги. «И потом в проекте появилась Наталья Поклонская. Ее небольшая роль — котенок Песчинка. Песчинка идеально ей подходила и она идеально записалась. Володе, когда он узнал, это не понравилось. Он долго думал и, в итоге, сказал „Сорян, убирай меня“. В итоге его роль озвучивал [рэпер] Слава КПСС», — рассказал Горбунов. На момент публикации новости дозвониться до Владимира Котлярова не удалось. На сообщение в мессенджере он не ответил.
Андрей Горбунов — главный редактор радио «Комсомольская правда». Книгу он выпустил в 2021 году. Большая презентация состоялась во МХАТе. Аудиоверсия романа вышла на сервисе «Яндекс Музыка». Кроме Поклонской и Славы КПСС в проекте участвовали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, музыкант Сергей Шнуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Тина Канделаки и другие.
Вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров отказался участвовать в одном аудиопроекте с послом России в Кабо-Верде Натальей Поклонской. Об этом рассказал журналист Андрей Горбунов на презентации в Екатеринбурге своей книги «Великая кошачья революция». По словам Горбунова, он пригласил Котлярова участвовать в записи аудиоверсии книги. «И потом в проекте появилась Наталья Поклонская. Ее небольшая роль — котенок Песчинка. Песчинка идеально ей подходила и она идеально записалась. Володе, когда он узнал, это не понравилось. Он долго думал и, в итоге, сказал „Сорян, убирай меня“. В итоге его роль озвучивал [рэпер] Слава КПСС», — рассказал Горбунов. На момент публикации новости дозвониться до Владимира Котлярова не удалось. На сообщение в мессенджере он не ответил. Андрей Горбунов — главный редактор радио «Комсомольская правда». Книгу он выпустил в 2021 году. Большая презентация состоялась во МХАТе. Аудиоверсия романа вышла на сервисе «Яндекс Музыка». Кроме Поклонской и Славы КПСС в проекте участвовали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, музыкант Сергей Шнуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Тина Канделаки и другие.