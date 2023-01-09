В Кремле высказались о словах актера Смольянинова о России

09 января 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили, что ничего хорошего не думают о словах актера Артура Смольянинова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не думаю ничего хорошего о словах актера Артура Смольянинова о России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о скандальном интервью артиста. «Ничего хорошего об этих словах [в Кремле] не думают. В данном случае важнее, что про эти слова думают наши соответствующие ведомства», — отметил Песков. Интервью российского актера Артура Смольянинова, которое вышло в минувшие выходные, вызвало большой резонанс. Смольянинов заявил, что ему «плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел» и что он готов пойти на фронт, но на стороне Украины. Ряд политических деятелей предложили лишить актера гражданства или, как заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поступить по законам военного времени. 9 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В Кремле не думаю ничего хорошего о словах актера Артура Смольянинова о России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о скандальном интервью артиста. «Ничего хорошего об этих словах [в Кремле] не думают. В данном случае важнее, что про эти слова думают наши соответствующие ведомства», — отметил Песков. Интервью российского актера Артура Смольянинова, которое вышло в минувшие выходные, вызвало большой резонанс. Смольянинов заявил, что ему «плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел» и что он готов пойти на фронт, но на стороне Украины. Ряд политических деятелей предложили лишить актера гражданства или, как заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поступить по законам военного времени. 9 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.