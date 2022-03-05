Войска РФ уничтожили склад оружия и вывезли 150 тысяч украинцев. Что известно к 5 марта

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Войска РФ уничтожили склад американской техники на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты продолжают сдавать позиции, причиняя все больше разрушений городам. Они нарушают режим тишины и не выпускают мирных жителей по коридорам безопасности. После взрыва домов в Мариуполе под завалами оказались более 200 человек. Тем временем в Житомире Вооруженными Силами России был уничтожен склад с оружием США. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 5 марта.

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Украинские националисты продолжают сдавать позиции, причиняя все больше разрушений городам. Они нарушают режим тишины и не выпускают мирных жителей по коридорам безопасности. После взрыва домов в Мариуполе под завалами оказались более 200 человек. Тем временем в Житомире Вооруженными Силами России был уничтожен склад с оружием США. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 5 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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