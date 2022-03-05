Войска РФ уничтожили склад американской техники на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты продолжают сдавать позиции, причиняя все больше разрушений городам. Они нарушают режим тишины и не выпускают мирных жителей по коридорам безопасности. После взрыва домов в Мариуполе под завалами оказались более 200 человек. Тем временем в Житомире Вооруженными Силами России был уничтожен склад с оружием США. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 5 марта.