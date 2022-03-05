Войска РФ уничтожили склад американской техники на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские националисты продолжают сдавать позиции, причиняя все больше разрушений городам. Они нарушают режим тишины и не выпускают мирных жителей по коридорам безопасности. После взрыва домов в Мариуполе под завалами оказались более 200 человек. Тем временем в Житомире Вооруженными Силами России был уничтожен склад с оружием США. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 5 марта.
- С 10 утра 5 марта на Украине действует режим тишины для вывода беженцев из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщает Минобороны РФ.
- Однако украинские националисты воспользовались им для укрепления своих позиций. По коридорам безопасности не смог выйти ни один мирный житель, сообщили в Минобороны РФ. Поэтому наступательные действия Вооруженных Сил России возобновлены;
- Националисты Украины взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось более 200 человек. В Мариуполе после этого прогремела серия взрывов;
- Из Украины эвакуировали более 156 тысяч человек. Из них 41 596 детей;
- Войска РФ уничтожили склад американской техники на Украине. В Житомире хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW;
- Украинский режим намеренно удерживает иностранцев и мирных граждан в качестве заложников, заявил глава МИР России Сергей Лавров. По его словам, украинские радикалы блокируют проход по гуманитарным коридорам, открытым российскими военными;
- Член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев убит сотрудниками СБУ. Все произошло при его задержании;
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение фейковой информации. Глава государства также заявил, что срочников и призывников РФ на Украине не будет;
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главной целью спецоперации является освобождение Украины от влияния нацисткой идеологии. Россия не собирается делить Украину на части;
- Из-за того, что НАТО не защищает Украину, последней придется разорвать Будапештский меморандум и создавать ядерное оружие. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский;
- Жители Молдавии, Польши и Закарпатья пожаловались на наглость беженцев из Украины. Так, утверждается, молдаване встретили их с распростертыми объятиями, а они пользуются добротой граждан.
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